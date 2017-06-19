Президент Украины издал Указ «О награждении государственными наградами Украины» №165/2017 от 19 июня с.г. «За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм», — так мотивируется награждение.
В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награждается Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах.
Наградить орденом «За заслуги» III степени Глава государства распорядился министра иностранных дел Павла Климкина и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Андрея Олефирова. Кроме того, посмертно награжден журналист Сергей Воропаев.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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Морковку кролику дали і капусти західні хазяї підкинули....та орден "За зраду народа України"
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