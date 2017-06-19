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В КМУ предложили механизм восстановления поставки горячей воды в Киеве

19 июня 2017 года Источник:Украинская ПРАВДА

Минэнергоугля дало поручение «Киевтрансгазу» подключить к ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города. Об этом в понедельник на селекторном совещании по вопросам подготовки к зиме сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает «Украинская Правда».

В то же время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что из всех долгов по Украине, накопившихся за услуги ЖКХ на конец отопительного сезона в размере 3,8 млрд грн, 25% сформировало «Киевэнерго».

При этом, отметил он, население платит за коммунальные услуги в полном объеме. Если брать по всей Украине, то уровень расчетов составляет 105%. По его словам, в целом по Украине местные бюджеты растут на 35-50%, но качество услуг ЖКХ при этом не повышается. «Местные бюджеты растут, а в процентном соотношении количество расходов на жилищно-коммунальные услуги снижается», – отмечает г-н Зубко.

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