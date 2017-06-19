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Вступил в силу акт об изъятии животных при борьбе с карантинными болезнями

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 12 апреля 2017 года № 207 «Об утверждении формы Акта об изъятии сельскохозяйственных животных с целью их уничтожения или убоя при ликвидации особо опасных (карантинных) болезней».

Приказом утверждена новая единая форма Акта, которая устраняет недостатки, которые были выявлены в ходе практического применения действующего Порядка возмещения имущественного вреда (убытков), причиненного лицам вследствие введения карантина (карантинных ограничений) животных или в связи с проведением процедур и работ по ликвидации особо опасных (карантинных) болезней.

Стоит отметить, что согласно законодательству, размер компенсации за уничтоженных животных определяется органами местного самоуправления на основе комиссионных актов об изъятии животных, которые состояли в произвольной форме, учитывая среднюю цену на скот или птицу ситуации в регионе.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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