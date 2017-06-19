Сегодня 19 июня 2017 года, 13:06

Совет ЕС без обсуждения продлит санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 19 июня 2017 года, продолжит на год ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией АР Крым.

Такое решение будет принято без обсуждения министры иностранных дел стран-членов Евросоюза, сообщает Укринформ.

«Совет ЕС продолжит ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя на один год - до 23 июня 2018 года», - заявили в Совете ЕС.

Ограничения действуют с 2014 года. Речь идет о запретах и ограничениях для компаний и частных лиц ЕС о деятельности в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах, энергетике, туристической отрасли.