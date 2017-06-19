Сегодня 19 июня 2017 года, 13:06

Хорошие новости от «Юридической практики»

В Минфине завершили работу над законопроектом о налоге на выведенный капитал

Министерство финансов закончило подготовку текста законопроекта о налоге на выведенный капитал, которым планируется заменить существующий налог на прибыль предприятий. Введение такого налога, по словам экспертов, приведет к тому, что малый и средний бизнес перестанет бояться налоговых проверок, банки смогут видеть реальную отчетность и легче будут кредитовать предпринимателей, иностранный бизнес будет более заинтересован инвестировать в Украину.

Упрощена процедура перевода дачных и садовых домов в жилые

Кабмин упростил и усовершенствовал процедуру перевода дачных и садовых домов в жилые. Упрощенная процедура позволит украинцам, которые намерены перевести дачный или садовый дом в жилой, оформить соответствующую документацию без лишней перегруженности – отчета о проведении технического осмотра.

КМУ предлагает поднять минимальную зарплату на 38% за три года

Кабинет министров Украины предлагает в 2018 году поднять минимальную зарплату до 3 723 грн, в 2019 году — до 4 173 грн, а в 2020 — до 4 425 грн. То есть за три года минимальная зарплата вырастет с 3 200 грн до 4 425 грн или на 38%. Об этом свидетельствует бюджетная резолюция на следующие три года, которую одобрило правительство.

В Нацбанке хотят полностью снять валютные ограничения, введенные после 2014 года

НБУ постепенно смягчает админограничения на валютном рынке, которые были введены после Революции достоинства, и ставит перед собой задачу как можно быстрее их отменить. «Мы постепенно снимаем ограничения, и в последние месяцы мы, пожалуй, почти еженедельно шаг за шагом упрощаем и отменяем те ограничения, которые есть у нас согласно концепции либерализации», – сказал руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

Суд снял ограничения на вывоз вещей из Крыма

Апелляционный административный суд Киева отменил пункт 1 постановления правительства №1035 от 16 декабря 2015 года, которым запрещалось перевозить товары на материковую часть Украины с временно оккупированного Крыма, и наоборот.

Решено заменить устаревшие нормы использования гаджетов

МОН и Минздрав работают над изменением санитарных норм для использования компьютерной техники на Украине, поскольку они устарели, и большинство характеристик техники, которые обусловили именно такие правила, изменились. А поскольку использование гаджетов и различных образовательных приложений в школах также ограничено, это не способствует образовательному прогрессу.

Возвращенные из США 500 тыс. долл. поступили на счета Минюста

Почти 560 тыс долл., которые были возвращены из США в рамках уголовного производства против руководства Министерства юстиции Украины времен экс-президента Виктора Януковича, поступили на счета Минюста. Как заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, это первый случай возврата средств командой Ю.Луценко из-за границы, полученных преступным путем должностными лицами времен В.Януковича.

Налоговиков обяжут вести онлайн-реестр рассрочек

Министерство финансов разработало проект приказа «Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга». Ежедневно обновляемый реестр будет размещаться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы, и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлениях о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решениях.

В ЕС согласовали расширение беспошлинных квот для Украины

В результате межинституционных переговоров ЕС о предоставлении Украине торговых преференций стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений исключена.

Безвизовый режим с ЕС работает системно и без осложнений

Безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза работает системно и без ослонений, сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины. Анализ действия безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС свидетельствует, что безвизовые работает системно и ритмично, осложнений пересечения границы нет.

Бланков биометрических паспортов хватит на всех

Ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов после вступления в силу безвизового режима Украины с Евросоюзом пока не утихает, но бланков документов достаточно. Об этом сообщили http://pravo.ua/news.php?id=0060881 в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины. «В любом случае ситуация контролируемая и бланков документов хватит на всех», - заявили в ГМС. А украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта выдадут после спецпроверки.