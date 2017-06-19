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Гоструда получила свыше 2,7 тыс. жалоб о невыплате минимальной зарплаты

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега отметил, что Гоструда получила более 2,7 тысячи жалоб относительно несоблюдения выплаты минимальной зарплаты со стороны работодателей.

«Из этого количества было рассмотрено 1861 жалоба, по некоторым из них были даны разъяснения, по некоторым проведены проверки. Были проверены 4381 работодатель и обнаружены нарушения. Наибольшее количество работников, которым выплачена заработная плата в размере меньше минимальной наблюдается в сферах торговли (14 работников) и образования (11 работников)», – отметил Роман Чернега.

Об этом сообщается на сайте Гоструда.

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