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Лидеру протестов в Москве А.Навальному сократили срок админареста

19 июня 2017 года Источник:Pravo.ru

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сократят срок админареста на пять дней.

Такое решение принял Московский городской суд: до этого оппозиционер Алексей Навальный должен был отсидеть 30 дней, теперь срок ареста сократили до 25-ти.

В понедельник Навальному дали 30 суток за организацию протестного митинга в центре Москвы. Защита обжаловала его, но Мосгорсуд арест не отменил, а только сократил, посчитав, что «оснований для отмены не имеется, но претензия к сроку заслуживает внимания». Длительность ареста была уменьшена, потому что суд до этого не учел то, что у Навального двое детей, и то, что он проходит лечение.

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