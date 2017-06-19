Лидеру протестов в Москве А.Навальному сократили срок админареста

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сократят срок админареста на пять дней.
Такое решение принял Московский городской суд: до этого оппозиционер Алексей Навальный должен был отсидеть 30 дней, теперь срок ареста сократили до 25-ти.
В понедельник Навальному дали 30 суток за организацию протестного митинга в центре Москвы. Защита обжаловала его, но Мосгорсуд арест не отменил, а только сократил, посчитав, что «оснований для отмены не имеется, но претензия к сроку заслуживает внимания». Длительность ареста была уменьшена, потому что суд до этого не учел то, что у Навального двое детей, и то, что он проходит лечение.
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