Google грозит рекордный штраф за нарушение антимонопольных законов

Еврокомиссия может оштрафовать компанию за нарушение антимонопольных законов, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
Штраф может быть больше €1 млрд, решение Брюссель огласит в ближайшие дни. Если сумма перевалит за €1,06 млрд, то это будет самый крупный антимонопольный штраф (сейчас в этом рекордсмен компания Intel).
Такое наказание может постичь американскую компанию за сервис Google Shopping. Программа максимально интегрирована в поисковик, что нарушает права остальных участников рынка.
Это далеко не первое расследование в отношении Google, европейские регуляторы следят за деятельностью компании с 2000 года. Также часто в злоупотреблении положением подозревают разве что Microsoft, Intel и Apple.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»
Практикум: "Легализация StartUp"
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: