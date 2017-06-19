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Google грозит рекордный штраф за нарушение антимонопольных законов

19 июня 2017 года Источник:Pravo.ru

Еврокомиссия может оштрафовать компанию за нарушение антимонопольных законов, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Штраф может быть больше €1 млрд, решение Брюссель огласит в ближайшие дни. Если сумма перевалит за €1,06 млрд, то это будет самый крупный антимонопольный штраф (сейчас в этом рекордсмен компания Intel).

Такое наказание может постичь американскую компанию за сервис Google Shopping. Программа максимально интегрирована в поисковик, что нарушает права остальных участников рынка.

Это далеко не первое расследование в отношении Google, европейские регуляторы следят за деятельностью компании с 2000 года. Также часто в злоупотреблении положением подозревают разве что Microsoft, Intel и Apple.

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