Сегодня 19 июня 2017 года, 13:07

Google грозит рекордный штраф за нарушение антимонопольных законов

Еврокомиссия может оштрафовать компанию за нарушение антимонопольных законов, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Штраф может быть больше €1 млрд, решение Брюссель огласит в ближайшие дни. Если сумма перевалит за €1,06 млрд, то это будет самый крупный антимонопольный штраф (сейчас в этом рекордсмен компания Intel).

Такое наказание может постичь американскую компанию за сервис Google Shopping. Программа максимально интегрирована в поисковик, что нарушает права остальных участников рынка.

Это далеко не первое расследование в отношении Google, европейские регуляторы следят за деятельностью компании с 2000 года. Также часто в злоупотреблении положением подозревают разве что Microsoft, Intel и Apple.