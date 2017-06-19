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ГПУ начала расследование в отношении С.Курченко на основании сообщения СМИ

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко на основании статьи в СМИ. Об этом говорится на сайте ГПУ.

Средствами массовой информации размещена информация (статья) «Курченко продает украинский уголь с АТО в Турцию». Из содержания указанных статей следует, что под общим руководством Сергея Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь (антрацит) на противоправно захваченных террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР» шахтах и рудниках.

В дальнейшем, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного указанными террористическими организациями подвижного состава ОАО «Укрзализныци», уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе за границу. Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляемых террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР», которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности.

Таким образом, в действиях Сергея Курченко, служебных и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

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