Сегодня 19 июня 2017 года, 13:06

НБУ представил очередные меры по смягчению валютного режима

Национальный банк Украины продолжает либерализацию и дебюрократизацию валютного регулирования. «С этой целью упрощено проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке», – сообщается на сайте регулятора.

Во-первых, упрощение касается проведения валютных операций на условиях «форвард». НБУ предоставил банкам возможность осуществлять собственные валютные операции на условиях «форвард» без ограничения по группе Классификатора иностранных валют, срока и вида операции, которая хеджируется (пара валюта / валюта; гривна / валюта). До сих пор такие операции разрешались только при условии, что обе валюты из пары относятся к 1-й группе Классификатора и на срок, не превышающий 365 календарных дней.

Во-вторых, расширен спектр операций с банковскими металлами, которые осуществляют уполномоченные банки. Банки смогут проводить на межбанковском валютном рынке купли-продажи банковских металлов на условиях «тод», «том», «спот», «форвард» или «своп» не только за гривны, как было до сих пор, но и за иностранную валюту.

В-третьих, Национальный банк снял ограничения на проведение операций по обмену безналичной иностранной валюты для физических лиц, не являющихся предпринимателями. Такие клиенты смогут осуществлять соответствующие операции с безналичной валютой, имеющихся на счете, без ограничения по группе Классификатора и количества таких операций в течение дня. До сих пор они имели возможность проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы Классификатора.

Соответствующие изменения утверждены Постановлением Правления НБУ №55 от 15 июня 2017 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"» Они вступают в силу с 26 июня 2017 года.

Документ доступен по ссылке.