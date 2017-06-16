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В НАПК назначили руководителя Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни

16 июня 2017 года Источник:РБК-Украина

В Национальном агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) назначили руководителя Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

«По результатам открытого конкурса, с целью усиления команды НАПК, сегодня, 16 июня 2017 года, на должность руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни была назначена Соломатина Анна», - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, Соломатина имеет значительный профессиональный и жизненный опыт, работала в финансовом и банковском секторах, участвовала в проведении денежной реформы 1995-1996 годах, внедрении административной реформы, разработке законодательства о банкротстве.

«Думаю, что Анна Соломатина существенно усилит коллектив аппарата НАПК и Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, сплотит его и сформирует мощную профессиональную команду под своим руководством», - резюмировала глава НАПК Наталья Корчак.

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Комментарии:»

260000 17 июня 2017 года 19:49 #

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/06/17/7147222/

1 17 июня 2017 года 14:20 #

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1 17 июня 2017 года 14:20 #

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1 17 июня 2017 года 14:20 #

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1 17 июня 2017 года 14:20 #

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