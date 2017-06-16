Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Эксперты обсудили лучшие мировые практики и перспективы создания на Украине специализированного антикоррупционного суда

Сегодня Программа USAID «Новое правосудие» совместно с Консультативным миссией Европейского Союза, Координатором проектов ОБСЕ на Украине и Антикоррупционной инициативе Европейского Союза на Украине (EUACI) провели экспертное обсуждение лучших мировых практик функционирования антикоррупционных судов и статуса их судей. Эксперты также коснулись причин, обуславливающих необходимость рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией высшего эшелона должностных лиц, специализированными судами и объем подсудности таких судов в контексте различного формата их организации, а также качества законодательных инициатив по созданию антикоррупционного суда на Украине.

Во время мероприятия были представлены результаты работы группы экспертов в составе представителей институтов гражданского общества и международных организаций-доноров, которая с февраля 2017 года проводила консультации и тематические дискуссии относительно основных принципов создания Высшего антикоррупционного суда на Украине. Участники обсудили тему важности создания антикоррупционного суда в контексте судебной реформы, а также практические аспекты его потенциальной деятельности, в частности структуру суда, должное администрирование, отбор и потребность повышенных гарантий независимости судей.

Этому обсуждению предшествовали региональные экспертные дискуссии, которые состоялись в апреле-мае этого года во Львове, Харькове и Одессе. В них приняли участие представители учреждений судебной власти, судьи, ученые, представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, международные и местные эксперты. Во время мероприятий участники подчеркивали важность сохранения стабильности законодательства, необходимость применения целостного подхода во внедрении каких-либо законодательных инициатив в этой сфере, включая внесение соответствующих изменений в процессуальное законодательство. Они также обсуждали предложенную экспертами временную специальную процедуру отбора судей в Высший антикоррупционноый суд, подчеркивая необходимость обеспечения судейской независимости и соблюдения конституционных принципов в организации судебной системы.

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