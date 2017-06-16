Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

МОН и Минздав разрабатывают новые санитарные нормы использования гаджетов

Санитарные нормы для использования компьютерной техники на Украине устарели и не учитывают изменения в технических характеристиках, произошедшие за последнее время. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с педагогами одесской гимназии №2.

«Сейчас мы в Министерстве совместно с Минздравом работаем над изменением санитарных норм для использования компьютерной техники на Украине. Они устарели, большинство характеристик техники, которые обусловили именно такие правила, изменились. Действующие санитарные нормы не способствуют ни образовательному прогрессу, ни здоровью учеников — школьники просто понимают их абсурдность и, в частности, поэтому не выполняют вообще никаких правил в пользовании техникой», — заявила Л.Гриневич.

По мнению министра, использование гаджетов и различных образовательных приложений в школах также ограничено именно этими санпинами.

«Как и печать качественно новых учебников, где мы имеем другие, но схожие по духу и старости требования», — добавила Л.Гриневич.

Также во время визита министра отмечалось, что телефон не должен быть основным носителем информации, ведь он является слишком малым гаджетом и мелкий шрифт может навредить ученику.

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