МОН и Минздав разрабатывают новые санитарные нормы использования гаджетов

Санитарные нормы для использования компьютерной техники на Украине устарели и не учитывают изменения в технических характеристиках, произошедшие за последнее время. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с педагогами одесской гимназии №2.
«Сейчас мы в Министерстве совместно с Минздравом работаем над изменением санитарных норм для использования компьютерной техники на Украине. Они устарели, большинство характеристик техники, которые обусловили именно такие правила, изменились. Действующие санитарные нормы не способствуют ни образовательному прогрессу, ни здоровью учеников — школьники просто понимают их абсурдность и, в частности, поэтому не выполняют вообще никаких правил в пользовании техникой», — заявила Л.Гриневич.
По мнению министра, использование гаджетов и различных образовательных приложений в школах также ограничено именно этими санпинами.
«Как и печать качественно новых учебников, где мы имеем другие, но схожие по духу и старости требования», — добавила Л.Гриневич.
Также во время визита министра отмечалось, что телефон не должен быть основным носителем информации, ведь он является слишком малым гаджетом и мелкий шрифт может навредить ученику.
Сохранить:
Контакты:
а минздрав новую форму довидкы не выдумал? ато переживаем оч сильно
(select convert(int,CHAR(65)))
р''р""
ї'ї"
JyI=
@@W3fn1
1
\
1'"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Практикум: "Легализация StartUp"
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
LEMAN International Law Group объявляет конкурс
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: