Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Е.Енин: возвращенные из США 500 тыс. долл. поступили на счета Минюста

Почти 560 тыс долл., которые были возвращены из США в рамках уголовного производства против руководства Министерства юстиции Украины времен экс-президента Виктора Януковича, поступили на счета Минюста. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Могу сказать, что это примерно 560 тыс долл. США и буквально 10-15 мин. назад я общался с министром юстиции Павлом Петренко, который подтвердил факт поступления указанных средств на счет Министерства юстиции Украины», - сказал Е.Енин.

По его словам, в выводе за рубеж 1 млн долл. подозревается группа лиц, которые, злоупотребляя служебным положением, допустили подписание фиктивной сделки о предоставлении услуг, которые никогда не были предоставлены, а средства были перечислены.

«Сейчас ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту растраты руководством бывшего Министерства юстиции Украины суммы свыше 1 млн долл. США», - сказал Е.Енин.

Он напомнил, что благодаря заключению фиктивной сделки эти средства были выведены в США.

«Мы буквально несколько месяцев назад вступили в переговорный процесс с представителями этой очень важной американской компании, название из соображений интересов следствия я пока разглашать не могу, и мы убедили их в целесообразности как можно более активного сотрудничества с украинским следствием», - сказал Е.Енин.

По его словам, поворотным стало то, что компания заботится о своей репутацией.

«Это первый случай возврата средств командой Ю.Луценко из-за границы, полученных преступным путем (должностными лицами времен В.Януковича - ред.)», - отметил Е.Енин.

По его словам, возвращение стало возможным благодаря взаимодействию украинских и американских правоохранительных органов.

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