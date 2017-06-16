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В правительстве поддержали новые пошлины на лом, нарушающие Соглашение об ассоциации

16 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министерство экономического развития рекомендует президенту Петру Порошенко подписать закон об экспортных пошлинах на лом черных металлов. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Сообщается также, что детальная позиция министерства будет предоставлена через несколько часов.

Ранее представительство ЕС на Украине выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, так как этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал скандальный законопроект №3868, устанавливающий дополнительные пошлины на вывоз лома черных металлов.

Парламент принял этот закон в апреле 2016-го, тем самым на три года повысив пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну. Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали на Украине, а соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает «дух и букву» Соглашения об ассоциации. Поэтому принятый закон ветировал президент. Вместо этого он предложил сократить срок действия пошлины до 1 года.

На прошлой неделе парламент проголосовал за законопроект №6382 и продление на два года действия увеличенной пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.

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Комментарии:»

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