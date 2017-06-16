Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Р.Насиров может предстать перед судом Британии – посольство

Правоохранительные органы Великобритании изучат возможные факты нарушения закона главой фискальной службы Украины Романом Насировым и решат, должен ли он предстать перед судом в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в соцсети британское посольство на Украине.

«Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда г. Киев, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании», - говорится в сообщении.

«В Великобритании проводятся дополнительные проверки, изучаются обстоятельства и рассматриваются возможности открытия такого дела», отметили в пресс-службе посольства.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Р.Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Р.Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга нескольким компаниям.

Во время следствия выяснилось, что у Р.Насирова, кроме украинского, есть гражданство Великобритании.

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