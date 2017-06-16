Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Р.Насиров может предстать перед судом Британии – посольство

16 июня 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Правоохранительные органы Великобритании изучат возможные факты нарушения закона главой фискальной службы Украины Романом Насировым и решат, должен ли он предстать перед судом в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в соцсети британское посольство на Украине.

«Мы глубоко обеспокоены по поводу недавнего решения Соломенского районного суда г. Киев, где доказательства, предоставленные Великобританией в рамках дела против Романа Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены. На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании», - говорится в сообщении.

«В Великобритании проводятся дополнительные проверки, изучаются обстоятельства и рассматриваются возможности открытия такого дела», отметили в пресс-службе посольства.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Р.Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Р.Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга нескольким компаниям.

Во время следствия выяснилось, что у Р.Насирова, кроме украинского, есть гражданство Великобритании.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

1 17 июня 2017 года 14:21 #

(select convert(int,CHAR(65)))

1 17 июня 2017 года 14:21 #

р''р""

1 17 июня 2017 года 14:21 #

ї'ї"

1 17 июня 2017 года 14:21 #

JyI=

1 17 июня 2017 года 14:21 #

@@LMXoM

1 17 июня 2017 года 14:21 #

1

1 17 июня 2017 года 14:21 #

\

1 17 июня 2017 года 14:21 #

1'"

1 17 июня 2017 года 14:21 #

1

1 17 июня 2017 года 14:20 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:19 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:18 #

1

1 17 июня 2017 года 14:16 #

1

1 17 июня 2017 года 14:16 #

1

Назад>>

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1016) от 13/06/17 Свежий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

Разделить на следствие

Тема номера:

Вещные ценности

Частная практика

Отчет окончен

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • integrites
Пресс-релизы

Практикум: "Легализация StartUp"

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

LEMAN International Law Group объявляет конкурс

Kyiv Legal Tech Hackathon

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом