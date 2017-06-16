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На форуме по публичному праву обсудили актуальные правовые проблемы при взаимодействии с контролирующими органами

16 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках VI Всеукраинского форума ААУ по публичному праву состоялась сессия, посвященная налоговой сфере. Гендиректор ЮО «Фемида» Надежда Вороницкая-Гайдак поделилась опытом работы в сфере обжалования решений Антимонопольного комитета Украины. Известную коллизию подсудности эксперт предлагает решать следующим образом: если нужно отменить штраф, лучше обращаться в хозяйственный суд, а когда стоит вопрос о правомерности проведения проверок и т.п., предпочтителен суд административный (учитывая и то, что там бремя доказывания лежит на субъекте властных полномочий). Сейчас у законодателя есть хороший шанс наконец-то четко урегулировать этот вопрос юрисдикции в обновленных процессуальных кодексах, отметила г-жа Вороницкая-Гайдак.

Судья Окружного административного суда г.Киева Наталия Клочкова назвала преимущества отдельных определений, посоветовав адвокатам чаще просить судей принимать такие документы, если субъект властных полномочий затягивает процесс.

Еще одна актуальная тема - налоговые проверки - была освещена старшим юристом АО Arzinger Дмитрием Трутом. В данном вопросе очень много коллизий и различных позиций судов. Так, из-за неточности законодателя дискутируется вопрос, продлен или нет в этом году мораторий на проверки, есть проблемы с основаниями их проведения. Назначение налоговых проверок на основании решения судьи в рамках уголовного дела (78.1.11 НК) - незаконно, считает г-н Трут. Но судьи пока имеют различные позиции. Проблема еще и в том, что такие определения судей не обжалуются (согласно УПК), поэтому в апелляции отказывают и не открывают производство, хотя отдельные прецеденты есть (например, Андрею Журжию удалось обжаловать). Может, просто не допускать проверяющих? Это большой риск, отмечает г-н Трут, ведь чревато арестом имущества.

Обсудили на форуме и давнюю проблему с ликвидацией налоговой милиции. Управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен отметил непонятный правовой статус этого органа: «Я за то, чтобы с ним заканчивать».

На текущей сессии эксперты обсуждают реформы здравоохранения и пенсионной системы, их правовое обеспечение. В частности, адвокат, старший юрист АО «OLEH RACHUK Law Firm» Ирина Почерняк рассказала о нюансах назначения пенсий, пенсионного страхования, осветила положения пенсионной реформы. Руководитель юрдепартамента ПАТ «Фармак» Дмитрий Таранчук свой доклад посвятил теме дерегуляции фармацевтической отрасли.

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Комментарии:»

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