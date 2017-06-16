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СМИ: Минюсту необходимо дополнительно 5 млрд гривен на содержание заключенных

16 июня 2017 года Источник:Українські Новини

Министерству юстиции необходимо дополнительно 6 953 893 900 гривен финансирования в 2017 году. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на информацию предоставленную в Министерстве юстиции.

«Необходимо 4 940 975 тыс. гривен на программу «Исполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы», 216 242,6 тыс. гривен - на программу «Руководство и управление в сфере юстиции», 471 067,8 тыс. гривен - на «Обеспечение деятельности органов пробации», 32 663 тыс. гривен - на программу «Подготовка рабочих кадров в профессионально-технических учреждениях социальной адаптации при учреждениях исполнения наказаний», 58 857,4 тыс. гривен - на «Проведение судебной экспертизы», 253 676,3 тыс. гривен - на «Обеспечение защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины», 385 372,5 тыс. гривен - на «Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины», 59 200 тыс. гривен - на «Строительство (покупку) жилья для лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной системы», 50 380 тыс. гривен - на «Координационный центр по оказанию правовой помощи» и 485 459,3 тыс. гривен - на программу «Государственная архивная служба».

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