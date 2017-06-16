Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Нацбанк решил без принятия закона самостоятельно приступить к созданию реестра заемщиков

Нацбанк приступил к созданию единого кредитного реестра (КР): 14 июня он представил эту инициативу участникам финансового рынка. В КР будет собираться информация обо всех заемщиках-юрлицах и о физлицах с кредитами свыше 50 тыс. грн. Информация о физических лицах будет включать 26 параметров, юридических – 60.

Как уточнили в НБУ, речь идет об информации о заемщике, его финпоказателях, поручителях, залогах, параметрах кредита.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что Нацбанк уже готов запускать реестр в тестовом режиме.

«Подача данных в кредитный реестр заменит несколько форм финансовой отчетности», – сказала она.

Как пояснили в Нацбанке, для создания КР достаточно действующего законодательства, поэтому банки и Фонд гарантирования вкладов начнут подавать информацию о своих заемщиках до конца текущего года. И только в конце 2018-го банки смогут получать информацию из реестра по интересующим их потенциальным клиентам. Этот запас времени нужен для принятия парламентом специального закона о реестре, но проект документа еще даже не подан в парламент. Украина обещала принять этот закон до конца марта 2017 года, а значит, дедлайн уже сорван.