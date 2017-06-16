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Уровень безработицы на Украине в мае снизился до 1,3%, - Госстат

16 июня 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Официальный уровень безработицы на Украине в мае снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В мае было зарегистрировано 352,6 тыс. безработных, из них по состоянию на конец отчетного периода помощь от государства получали 282,3 тыс. человек.

По состоянию на 1 мая в Госстате сообщали о 374,2 тыс. официально зарегистрированных безработных. 294,8 тыс. из них получали помощь по безработице.

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