Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Суд отказал САП в признании недействительным спецразрешение компании экс-министра экологии на добычу газа

Суд отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре в признании недействительным специального разрешения ООО «Пари» на работы на Пилиповском месторождении в Ивано-Франковской области. Такое решение принял Высший административный суд Украины.

В 2011 году Министерство охраны окружающей среды выдало «Пари» специальное разрешение на добычу природного газа на Пилиповском месторождении. В 2016 году САП обратилась в суд с иском о признании недействительной лицензии за нарушения процедуры ее предоставления - фирма не получила необходимое согласие на работы на месторождении от Ивано-Франкиськои областного совета.

САП в суде заявила, что подала иск после получения от Госжгеонедр письмо об отсутствии оснований для аннулирования спецразрешения «Пари».

Но ВАСУ решил, что САП пропустила полугодовой срок для подачи админиск, потому что еще в январе прошлого года получил от облсовета подтверждение об отсутствии согласованию ними выдачи специальных разрешений фирмам. А в суд иск попал через несколько дней после окончания срока. Именно этот факт окончания исковой давности применили и суды предыдущих инстанций для отклонения иска САП.

Владельцем «Пари» является экс-министр охраны окружающей среды Николай Злочевский.

Ранее САП проиграла первую и апелляционную инстанции об аннулировании еще четырех специальных разрешений, которые были выданы "Пари" и еще двум фирмам Злочевского - ООО «Техноресурс» и ООО «Надрагаз». Причина та же - САП пропустил полугодовой срок подачи админиск.

Решение ВАСУ по этим спецразрешениям в судебном реестре пока отсутствует.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обвиняла Злочевского в незаконном обогащении. В начале года компания «Burisma» сообщила о закрытии уголовных дел против группы и ее президента Злочевского. В компании пояснили, что «это результат взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры и Burisma Group». По данным компании, в результате проверки ее работы было доплачено 180 млн грн. налоговых платежей.

Также стало известно, что в прошлом году «Пари» поставляло природный газ на «Пискивский завод стеклоизделий» (Киевская область), столичному «Спортивно-оздоровительному комплексу «Монитор», более известный как элитный фитнес-клуб «5-й элемент», и для «Международной теннисной академии» в Пуще-Водице в Киеве. Эти предприятия контролируются президентом Петром Порошенко и его бизнес-партнерами - первым заместителем Секретаря СНБО Олегом Гладковским и первым заместителем парламентской фракции БПП Игорем Кононенко.

В начале июня в Монако прошел энергетический форум, организованный компанией Burisma. На форум прибыл вице-премьер Владимир Кистион, заместитель министра энергетики Наталья Бойко и народный депутат от БПП Нина Южанина.

Последняя в ответ на критику об этичности совместных мероприятий с министром беглого Виктора Януковича ответила, что не узнала Злочевского.