Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

В Минфине завершили работу над законопроектов о налоге на выведенный капитал

Министерство финансов закончило подготовку текста законопроекта о налоге на выведенный капитал, которым планируется заменить существующий налог на прибыль предприятий. В Минфине сообщают, что сейчас намерены оценить влияние положений документа на поступления в госбюджет. После этого проект закона согласуют с другими органами власти и проведут общественное обсуждение. Далее документ должен рассмотреть Кабинет министров.

Главная идея законопроекта состоит в следующем: полученная предприятием прибыль не облагается до тех пор, пока она не выплачивается собственникам в форме дивидендов или приравненных к ним платежам. То есть Минфин предлагает заменить налог на прибыль новым налогом — на выведенный капитал.

«Этим законопроектом государство говорит бизнесу: прибыль впредь не является объектом налогообложения, потому хватит придумывать схемы по ее минимизации. Показывайте реальный ее размер. Инвестору говорит: если вы можете заработать, вы не должны за это платить, вы не должны платить за свое развитие, за обновление оборудования, за новые технологии, за новые рабочие места, реинвестируйте свою прибыль, государство не вмешивается в это», — комментирует Илья Несходовский, эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР).

Согласно презентации на сайте Минфина, если прибыль распределяется в форме дивидендов, они будут облагаться по ставке 15%. При этом, если получателем дивидендов является нерезидент Украины, налог на репатриацию не взымается. Если же получателем является физлицо, то не взымается налог на доходы физлиц.

Для остальных видов платежей, которые приравнены к дивидендам, предусмотрена ставка в 20%. Речь идет о следующих платежах: проценты, уплаченные нерезидентам-связанным лицам, выплаты по договорам страхования в пользу страховщиков-нерезидентов, бесплатное предоставление имущества неплательщику налога на выведенный капитал, приобретение товаров и услуг связанных лиц, которые используют упрощенную систему налогообложения.

Введение налога на выведенный капитал, по словам эксперта РПР Олега Гетьмана, приведет к тому, что малый и средний бизнес перестанет бояться налоговых проверок, банки смогут видеть реальную отчетность и легче будут кредитовать предпринимателей, госбюджет будет меньше тратить на суды и налоговые проверки. Кроме того, по словам эксперта, иностранный бизнес будет более заинтересован инвестировать в Украину, ведь налог на прибыль не будет взиматься.