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Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Суд постановил начать заслушивать дело Януковича по сути

Оболонский районный суд г.Киева постановил перейти к заслушиванию дела В.Януковича по сути с 26 июня.

«Назначить судебное рассмотрение на основе обвинительного акта относительно обвиняемого Виктора Януковича в открытом судебном заседании на 10:00 26 июня. Судебное рассмотрение проводить в составе трёх профессиональных судей»,- постановил В.Девятко.

Кроме того, В.Девятко подчеркнул, что обвинительный акт соответствует требованиям, а вопрос о проведении специального судебного рассмотрения будет решен на следующей стадии.

Также суд определил график заседаний, которые будут проходить с 10:00 до 17:00 26 июня, 29 июня, 6 июля, 12 июля, 13 июля, 23 августа 31 августа.

Напомним, адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, передали Оболонскому суду 4 тома своих объяснений во время заседания. Кроме того, защита просит суд разрешить допрос свидетелей из числа бывших охранников экс-президента В.Януковича. Также адвокаты утверждают, что на территории Украины жизнь их подзащитного находится в опасности.