Сегодня Нацсовет реформ рассмотрит проект пенсионной реформы

Национальный совет реформ на заседании в пятницу рассмотрит проект правительственной пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.
«16 июня состоится очередное заседание Национального совета реформ. Заседание будет посвящено реформе пенсионной системы Украины», - сказано в нем.
В пресс-службе уточнили, что заседание пройдет при участии Президента Петра Порошенко ориентировочно в 17:00.
При этом заседание запланировано провести в закрытом от прессы режиме.
Также на официальных сайтах Нацсовета реформ и Администрации Президента пока отсутствует информация о запланированных брифингах для средств массовой информации по итогам заседания.
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