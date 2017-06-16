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Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Сегодня Нацсовет реформ рассмотрит проект пенсионной реформы

Национальный совет реформ на заседании в пятницу рассмотрит проект правительственной пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

«16 июня состоится очередное заседание Национального совета реформ. Заседание будет посвящено реформе пенсионной системы Украины», - сказано в нем.

В пресс-службе уточнили, что заседание пройдет при участии Президента Петра Порошенко ориентировочно в 17:00.

При этом заседание запланировано провести в закрытом от прессы режиме.

Также на официальных сайтах Нацсовета реформ и Администрации Президента пока отсутствует информация о запланированных брифингах для средств массовой информации по итогам заседания.