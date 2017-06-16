Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Донецкий апелляционный админсуд награжден дипломом «За создание комфортных условий для посетителей суда»

В г.Краматорске состоялось награждение самых открытых и прозрачных предприятий, учреждений и организаций г.Краматорска в рамках Индекса соблюдения прав человека государственными органами.

По результатам открытого трехступенчатого онлайн и офлайн опроса, проведенного командой центра общественного контроля «Дій» вместе с членами независимого жюри Донецкий апелляционный административный суд награжден специальной наградой - дипломом «За создание комфортных условий для посетителей суда». Награды лауреатам вручал народный депутат Украины Мустафа Найем.

От имени коллектива Донецкого апелляционного административного суда награду получила председатель суда Раиса Ханова. В своей речи Раиса Федоровна поблагодарила организаторов мероприятия за проведенную работу и отметила, что указанная награда, это большая благодарность для всего коллектива суда от граждан, которые видят положительные изменения в деятельности судебной ветви власти в целом и Донецкого апелляционного административного суда, в частности.

Подытоживая выступление Раиса Федоровна заверила, что положительные изменения будут продовжаться, а Донецкая административная апелляция и в дальнейшем прилагать усилия для обеспечения надлежащей защиты прав и интересов граждан.