Донецкий апелляционный админсуд награжден дипломом «За создание комфортных условий для посетителей суда»

В г.Краматорске состоялось награждение самых открытых и прозрачных предприятий, учреждений и организаций г.Краматорска в рамках Индекса соблюдения прав человека государственными органами.
По результатам открытого трехступенчатого онлайн и офлайн опроса, проведенного командой центра общественного контроля «Дій» вместе с членами независимого жюри Донецкий апелляционный административный суд награжден специальной наградой - дипломом «За создание комфортных условий для посетителей суда». Награды лауреатам вручал народный депутат Украины Мустафа Найем.
От имени коллектива Донецкого апелляционного административного суда награду получила председатель суда Раиса Ханова. В своей речи Раиса Федоровна поблагодарила организаторов мероприятия за проведенную работу и отметила, что указанная награда, это большая благодарность для всего коллектива суда от граждан, которые видят положительные изменения в деятельности судебной ветви власти в целом и Донецкого апелляционного административного суда, в частности.
Подытоживая выступление Раиса Федоровна заверила, что положительные изменения будут продовжаться, а Донецкая административная апелляция и в дальнейшем прилагать усилия для обеспечения надлежащей защиты прав и интересов граждан.
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