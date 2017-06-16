Сегодня 19 июня 2017 года, 01:06

Госбюджет получит 220 миллионов процентов от рассрочек ГФС

Фискальной службе погасили почти половину предоставленных рассрочек и выплатили 120 миллионов гривен процентов. Об этом говорится на официальном сайте службы.

В течение 2017 года плательщикам было предоставлено 7 рассрочек платежей в бюджет на общую сумму по договорам рассрочки 2,283 млрд грн, из которых на сегодня уже погашено 1,061 млрд грн. Все рассрочки были предоставлены в течение января-февраля 2017 года. С марта рассрочки платежей в бюджет плательщикам не предоставлялись.

По 3 рассрочкам еще не наступили сроки уплаты, а следовательно они остаются действующими на сумму 981,2 млн грн. По этим рассрочками государство дополнительно уже получило проценты на сумму 120,3 млн грн и еще получит больше 100 млн гривен до конца года.

Как сообщается, предоставленные рассрочки были полностью обеспечены ликвидным имуществом предприятий на общую сумму 3,294 млрд грн (недвижимость, автомобили, производственное оборудование и т.д.), переданным в налоговый залог согласно требованиям Налогового кодекса Украины.

При этом основную сумму рассрочек (2,004 млрд. грн, или 84 процента от общей суммы предоставленных рассрочек) было предоставлено предприятиям, имеющим важное значение для энергетической безопасности страны, способствуют ускорению полной энергонезависимости и обеспечивают высокие энергетические социальные стандарты.

ГФС напоминает, что для получения рассрочки плательщик должен соответствовать критериям, четко определенными ст. 100 Налогового кодекса Украины и Порядком рассрочки. При этом ГФС рассматривает по существу только те обращения, которые поступают от Главных управлений ГФС в областях, г. Киеве и Офиса крупных налогоплательщиков ГФС с соответствующим пакетом предварительно проверенных и обработанных документов, содержащий соответствующее заключение о целесообразности или нецелесообразности предоставления рассрочки.

Как отмечает пресс-служба ведомства, предоставляется рассрочка тем плательщикам, которые временно испытывают финансовые затруднения и соответственно существует угроза образования или накопления ими налогового долга. В то же время они должны иметь удовлетворительное финансовое состояние для способности рассчитаться по этой рассрочке и дополнительно уплатить государству проценты за пользование им, размер которых на 20 процентов превышает ставку Нацбанка и учитывая суммы рассрочек является значительным.

Напомним, из ответа на запрос на получение публичной информации стало известно, что в 2017 году ГФС предоставляла рассрочки преимущественно компаниям Ахметова.

Как стало известно, Государственная фискальная служба создаст онлайн-реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте.