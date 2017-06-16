Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Форум ААУ по публичному праву: эксперты обсудили нюансы ответственности судей

В Киеве сегодня проходит VI Всеукраинский форум Ассоциации адвокатов Украины по публичному праву. Открывая форум, адвокат, глава Набсовета ААУ Ольга Дмитриева отметила: «На этом форуме мы обсуждаем сферу деятельности адвокатуры в публичных правоотношениях, и на мой взгляд, это та сфера, где адвокатура может себя публично проявить, и где подчеркивается роль адвоката как субъекта, который несет право, а этим и определяется элитарность нашей профессии».

Уровень адвокатуры влияет на уровень судей, стимулирует их совершенствоваться, а также влияет в целом на уровень правовой культуры в обществе, отметил председатель ВХСУ Богдан Львов. Согласен с ним и народный депутат Руслан Сидорович, который выступил с докладом о реальности исполнения решений Евросуда на Украине, уделив особое внимание решениям, в которых указаны меры общего характера (то есть те, которые призывают государство решить проблему комплексно). Депутат считает, что необходимо систематизировать решения Евросуда, касающиеся Украины, чтобы улучшить внешнеполитический имидж страны и качественнее исполнять Конвенцию о правах человека. Право на справедливый суд является иллюзорным, если государство не может обеспечить исполнение судебных решений.

Член ВСП Татьяна Малашенкова осветила тему ответственности судей за вынесение незаконных решений, отметив, что она не должна быть дисциплинарной. Хотя во Франции и ряде других стран существует практика привлечения судей именно к дисциплинарной ответственности за незаконные решения. ВСП детально рассматривает жалобы на судей, чтобы они были обоснованны. «Ответственность судьи не должна наступать в том случае, когда он, принимая решение, был уверен, что правильно применяет право», - считает Руслан Сидорович. Данная тема вызвала оживленную дискуссию в зале на классическую тему о дефиниции незаконного и неправосудного судебного решения. Богдан Львов отметил, что Украина это единственная страна в мире, где наряду с другой ответственностью судей есть ст.375 УК, и никто ее не предлагает исключить, ведь это «не модно».

Вопрос конституционной жалобы сейчас стоит остро, и на эту тему выступил судья КСУ Николай Гультай, рассказав, что данный институт обязательно нужно внедрять на Украине. Глава ВКДК адвокатуры НААУ Александр Дроздов рассказал о практике Евросуда как инструменте адаптации украинских реалий к стандартам ЕС, а судья ВАСУ Наталья Блаживская раскрыла основные и самые интересные новации проекта КАСУ. В завершение первой сессии форума выступил заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак, рассказав о возможностях обращения в данную структуру.

Далее на форуме будут обсуждаться нюансы налоговых проверок, судебного контроля, проверок АМКУ, аспекты медицинской и пенсионной реформ, защита иностранных инвестиций и интеллектуальной собственности в судах и другое.

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