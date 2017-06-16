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КГГА в два раза повысила тарифы на коммунальные услуги

16 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

Киевская городская государственная администрация увеличила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий с 3 до 6,43 гривны за 1 квадратный метр. Об этом говорится в распоряжении Киевгорадминистрации.

Отмечается, что распоряжение принято в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, предоставивших соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоквартирных жилых домов), обслуживаемых 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 гривны за 1 кв. м.

По состоянию на июнь, средняя цена за обслуживание 1 кв. м составляет от 3 до 5 гривен в зависимости от управляющей компании.

Согласно распоряжению, в силе остается возможность платы за услуги по стимулирующим тарифам с 10% скидкой (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

В документе не указана дата введения новых тарифов, в то же время отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

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