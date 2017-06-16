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Сегодня в Оболонском райсуде продолжилось рассмотрение дела В.Януковича

16 июня 2017 года Источник:РБК-Украина

Сегодня, 16 июня в Оболонском райсуде началось очередное заседание по делу о госизмене В.Януковича. Сегодня будут решаться вопрос о том, переходить ли к рассмотрению дела по сути.

Адвокаты Виктора Януковича просят признать экс-президента потерпевшим. Об этом заявил представитель защиты Януковича Виталий Сердюк в ходе судебного заседания 16 июня.

«Виктор Янукович является потерпевшим, это по делу о покушении на его жизнь», - сказал В.Сердюк.

Адвокаты В.Януковича также считают, что на Украине не может быть обеспечена безопасность экс-президента. В свою очередь, суд отказался рассматривать данное заявление защиты Януковича.

«Никакого отношение это (статус потерпевшего в другом производстве - ред.) к данному производству не имеет»,- сказал прокурор. Суд над Януковичем:

В тоже время, ГПУ гарантирует Виктору Януковичу безопасность в случае его появления на Украине. Об этом во время судебного заседания заявил прокурор стороны обвинения Руслан Кравченко.

«Как только Виктор Янукович появится на Украине, сторона обвинения обязалась предпринять все необходимые меры для обеспечения его безопасности, основанные на законе и правах человека»,- сказал Р.Кравченко.

Со своей стороны, адвокат Игорь Федоренко отметил, что В.Янукович переехал в Россию из-за угроз его безопасности.

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