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В КМУ рассказали, сколько семей претендуют на монетизированные субсидии

16 июня 2017 года Источник:Finance.Ua

До двух миллионов семей претендуют на разовые выплаты в рамках монетизации субсидий. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко.

По словам Розенко, на сегодня в списки, по которым будет производиться выплата монетизированной части сэкономленных субсидий, включены около 1,5 миллиона человек.

“То есть с учетом информации, которая, надеюсь, в ближайшее время будет предоставлена, эта цифра составит до 2 млн семей, как мы и прогнозировали”, – отметил он.

Он также отметил, что на сегодня с заявлениями по поводу монетизации субсидий обратились семь тысяч граждан. Компенсацию люди должны получить до 1 сентября.

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