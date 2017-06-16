В КМУ рассказали, сколько семей претендуют на монетизированные субсидии

До двух миллионов семей претендуют на разовые выплаты в рамках монетизации субсидий. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко.
По словам Розенко, на сегодня в списки, по которым будет производиться выплата монетизированной части сэкономленных субсидий, включены около 1,5 миллиона человек.
“То есть с учетом информации, которая, надеюсь, в ближайшее время будет предоставлена, эта цифра составит до 2 млн семей, как мы и прогнозировали”, – отметил он.
Он также отметил, что на сегодня с заявлениями по поводу монетизации субсидий обратились семь тысяч граждан. Компенсацию люди должны получить до 1 сентября.
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