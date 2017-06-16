Сегодня 19 июня 2017 года, 01:06

В КМУ рассказали, сколько семей претендуют на монетизированные субсидии

До двух миллионов семей претендуют на разовые выплаты в рамках монетизации субсидий. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко.

По словам Розенко, на сегодня в списки, по которым будет производиться выплата монетизированной части сэкономленных субсидий, включены около 1,5 миллиона человек.

“То есть с учетом информации, которая, надеюсь, в ближайшее время будет предоставлена, эта цифра составит до 2 млн семей, как мы и прогнозировали”, – отметил он.

Он также отметил, что на сегодня с заявлениями по поводу монетизации субсидий обратились семь тысяч граждан. Компенсацию люди должны получить до 1 сентября.