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Сегодня 19 июня 2017 года, 01:06

Фонд госимущества ищет оценщика для ОПЗ

14 июня Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод".

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно информации, конкурс должен состояться 4 июля 2017 года.

Ранее Фонд госимущества создал инвентаризационную комиссию "ОПЗ", которая должна обеспечить проведение полной инвентаризации имущества предприятия до 25 июля 2017 года.

Также должен быть проведен аудит с целью подтверждения правильности составления финансовой отчетности за последний год до даты оценки, а также баланса, составленного на дату оценки.