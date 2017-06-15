Сегодня 19 июня 2017 года, 01:06

Судебно-правовой форум: эксперты констатируют определенный прогресс в вопросе коммуникации судов и СМИ

В ходе последней сессии V Международного судебно-правового форума «Новая философия судебной коммуникации: игра за публику» руководитель группы экспертов Проекта ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции на Украине» Довидас Виткаускас отметил, что за последние три года Украина предприняла уникальные шаги в вопросе повышения доверия, но общество плохо их воспринимает. Нужно объяснять обществу, что шаги, предпринимаемые сегодня – дадут результат только через год, полтора. Если говорить о перестройке состава судов, то отбор судей в Верховный Суд только один из этапов, который даст результат только при комплексом подходе (если процессуальное законодательство будет плохое, новый суд будет по-старому управляться, то какая разница в том, что судьи то новые?). Г-н Виткаускас отметил, что сектор правосудия очень сложно поддается реформированию, и речь не только в законодательстве. В правосудии законодательство – это люди. Они найдут возможность применять по-старому любое новое законодательство. Закон это не то, что выбито на граните, нужно смотреть не на букву закона, а на контекст.

Довидас Виткаускас отметил, что в разных странах СМИ имеют свою специфику. В нашем государстве журналистика очень фрагментирована и нет единого подхода к подаче новостей. Это с одной стороны, но с другой - медиа едины в своем популистском редакционном подходе, особенно если речь идет о судебной власти. По его словам, мы часто коммуницируем о процессе, но общество это не интересует. Ему нужен результат.

В свою очередь руководитель отдела по вопросам коммуникаций Национальной судебной администрации Литвы Живиле Навицкайте-Бабкин выделила очень большой прогресс в «коммуникационном вопросе» Украины. Она акцентировала на необходимости координации коммуникационного вопроса с одной точки. Но определенные проблемы остались: нет единого мнения, каким мы ходим видеть суд. К примеру, в Литве они шли к такому единому пониманию пять лет. Все институции должны договориться, какой суд они ходят показать. Спикер рекомендует Украине переходить от количества к качеству: «Если вы открыли интернет-трансляции на YouTube, это не значит, что общество будет этими «большими данными» пользоваться. Теперь нужно готовить короткую сводку на один лист, диаграмму», - подчеркнула г-жа Навицкайте-Бабкин. Она отметила, что литовские судьи сами выносят негативные новости в общество, только так они могут контролировать информационный поток: да, призвать свои ошибки всегда непросто, однако сразу можно говорить о путях исправления ошибки.

По наблюдению начальника Управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности Секретариата Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко, традиционная инерция недоверия к судебной власти – преодолевается. Быстрый доступ к социальным сетям предоставляет возможность для быстрого распространения новостей, в том числе – фейковых. Одна из современных негативных тенденций – когда оценка становиться самим фактом, отсутствие нейтральной оценки информации в информационном поле. По словам г-жи Лысенко, информационный фон ныне очень политизирован. Она согласилась с другими участниками дискуссии в том, что одним из вызовов судебной власти является огульная критика чиновниками. «Судебная система нуждается в адвокатах», - заявила Оксана Лысенко. Независимость судей - это социальный вызов и для судейского сообщества и для общества в целом. Юристам следует коммуницировать о принципах судоустройства и одним из этих принципов являться судейская независимость.

Правозащитница, адвокат, ведущая «Громадського радіо» Лариса Денисенко акцентировала на том, что в коммуникационной стратегии нужно отходить от формата «ток-шоу», когда СМИ говорит исключительно о коррумпированности судов, а суды о продажности медиа: «с такой позиции мы слона не продадим». Она напомнила о результатах одного из исследований: согласно опросу, эффективным институтом защиты прав человека респонденты называют СМИ; национальные суды только на пятом месте.

Г-жа Денисенко также остановилась на «недокоммуницированости» такого события как конкурс в Верховный Суд. Все собеседования транслировались в интернете – это беспрецедентный шаг, за которым из нашего многомиллионного населения наблюдало всего около десятка человек. Она порекомендовала судьям-спикерам быть более открытыми и не отсылать к законам (как это делают сами законы), судьи-спикеры должны быть полностью подготовленными, иметь сформированный ответ по вопросу, интересующему СМИ. Если тележурналисты предоставляют комментатору всего 20 или 40 секунд эфирного времени, то судья должен изложить свое мнение и ответ так, чтобы вложиться в отведенное время.

V Международный судебно-правовой форум завершил свою работу.