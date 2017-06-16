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Нотариусы предложили свою Концепцию реформирования украинского нотариата

Данный документ был разработан Нотариальной палатой Украины и представлен Министерству юстиции Украины, а также представителям юридической общественности на круглом столе «Основные тенденции в реформировании нотариата Украины и европейский опыт», который состоялся 14 июня в пресс-центре ЛІГАБізнесІнформ.

По словам президента Нотариальной палаты Украины Владимира Марченка Концепция реформирования нотариата Украины в направлении евроинтеграции и децентрализации будет способствовать развитию нотариального процесса в Украине по принципу латинского нотариата, который действует в 98 странах.

«Созданию проекта Концепции, который, я надеюсь, в дальнейшем обговорим и доработаем вместе с Министерством юстиции, предшествовала трудоемкая работа нотариусов над проблемами, с которыми они сталкиваются в нотариальном процессе и профессиональном самоуправлении. Она позволит обновить и дополнить направления развития современного украинского нотариата, будет способствовать децентрализации структуры нотариальных органов с целью предоставления населению качественных услуг правового характера и совершение нотариальных действий в соответствии с международными стандартами» - заметил президент НПУ.

Среди участников мероприятия были представители Министерства юстиции Украины, президенты нотариальных палат Литвы и Латвии, народные депутаты Украины, судьи, правоведы, специалисты в области цифровых технологий, а также представители международной общественности.

В Министерстве юстиции уверяют, что вектор, который избрала Нотариальная палата Украины, отвечает всем европейским принципам в сфере нотариата. Минюст будет всячески поддерживать нотариат и его орган профессионального самоуправления. Об этом заявил заместитель Министра юстиции Гия Гецадзе. Также он упомянул, что необходимо упразднить все бюрократические процедуры, которые касаются предоставлению населению админуслуг и совершения нотариальных действий, оставляя за министерством юстиции исключительно только функции администратора.

По словам экспертов из Латвии и Литвы в Украине есть все возможности для воплощения принципов латинского нотариата и постепенного внедрения цифровых технологий. Однако, по словам председателя Совета присяжных нотариусов Латвии Сандры Стипниеце, важно не потерять при создании и функционировании электронного нотариата ту защиту, которую дает непосредственный контакт человека с нотариусом. «Электронная подпись – не решает всех проблем, только нотариус может объяснить, разъяснить и дать совет. Он (нотариус) – самый близкий юрист для граждан и мы нужны государству» - заявила госпожа Стипниеце.

Вопрос «электронного нотариата» к сожалению, не может решить всех проблем, которые существуют в сфере нотариальной деятельности, так как этому препятствует законодательство, которое нужно привести в соответствие с европейскими стандартами и кодифицировать в единый документ – Нотариальный процессуальный кодекс. Об этом заявила вице-президент Нотариальной палаты Ольга Онищук. Она убеждена, что принятие унифицированного нормативного акта позволит эффективно регламентировать процессуальные процедуры совершения нотариального действия и механизм обжалования их законности.

Также предлагаемая Нотариальной палатой Концепция предполагает:

-разработку Нотариальной палаты Украины и принятия на уровне закона Кодекса профессиональной этики нотариуса;

- создания электронного реестра совершения нотариальных действий;

- передачу несвойственных государству функций органу профессионального самоуправления – Нотариальной палате Украины, в частности тех функций, что исполняют главные территориальные управления юстиции в сфере нотариата;

- передачу полномочий по досудебному урегулированию споров, которые касаются администрирования нотариальной деятельности, что разгрузить судебную систему, в частности админсуды;

- разработку и внедрение быстро адаптированных программ по повышению профессионального уровня нотариусов;

- расширения полномочий нотариусов и создания, так называемого Нотариального дома юстиции – сервиса для граждан по типу « единого окна»;

- обеспечения полноценного доступа нотариусов к единому реестру судебных решений, реестру регистрации актов гражданского состояния, демографического реестра и к базам данных МВД Украины;

- внедрение механизма использования нотариусами спецсчетов для проведения международных транзакций по договорам покупки недвижимости и ценных бумаг.

Все эти шаги интегрируют нотариат Украины в европейские и транснациональные правовые институты – уверены в Нотариальной палате Украины.

Нотариусы надеяться, что их предложения не останутся на бумаге, а уже с осени будут воплощаться в жизнь.