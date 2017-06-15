Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Суд восстановил в должности главу Госслужбы интеллектуальной собственности А.Жаринову

Киевский апелляционный административный суд восстановил Аллу Жаринову в должности председателя Государственной службы интеллектуальной собственности. Об этом говорится в постановлении суда.

После увольнения Кабинетом министров в марте 2016 года г-жа Жаринова года подала иск в Окружной админсуд Киева, в котором требовала отменить решение об увольнении и восстановить ее в должности с 20 февраля 2016 года, а также взыскать с Госслужбы интеллектуальной собственности заработную плату за время вынужденного прогула за период с 20 февраля 2016 года до момента вынесения решения по делу.

20 марта Административный суд отказал в удовлетворении иска, но А.Жаринова подала на данное решение апелляционную жалобу. В результате Апелляционный суд принял решение отменить постановление Админсуда и удовлетворить иск полностью.

В частности, суд признал незаконным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении и восстановил А.Жаринову в должности председателя Госслужбы интеллектуальной собственности с 20 февраля 2016 года. Суд также постановил взыскать с Госслужбы в пользу истца зарплату за время вынужденного прогула в сумме 246 710,76 гривен.

Напомним, А.Жаринова возглавляла службу с 2001 по 2012 год, а потом снова была назначена на эту должность в ноябре 2014 года. 18 февраля 2016 года Кабмин уволил Жаринову по результатам служебного расследования.

23 августа 2016 года Кабмин решил ликвидировать Госслужбу интеллектуальной собственности. Функции и госпредприятия были переданы Минэкономики.