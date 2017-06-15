Сегодня 19 июня 2017 года, 01:06

«Судья-спикер» - это судья, который не комментирует судебное решение, а переводит его c юридического языка на общедоступный

Начала работу шестая и последняя сессия V Международного судебно-правового форума «Новая философия судебной коммуникации: игра за публику». Ее модераторами выступают член Высшего совета правосудия, Секретарь Второй Дисциплинарной палаты Татьяна Малашенкова и партнер практики разрешения споров ЮФ AVELLUM Дмитрий Марчуков.

Участники дискуссии: судья Львовского окружного административного суда, глава комитета по вопросам коммуникации (в том числе и СМИ) Совета судей Украины Александр Сасевич, судья-спикер Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимир Британчук, руководитель группы экспертов Проекта ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции на Украине» Довидас Виткаускас, руководитель отдела по вопросам коммуникаций Национальной судебной администрации Литвы Живиле Навицкайте-Бабкин, начальник Управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности Секретариата Высшего совета правосудия Оксана Лысенко и правозащитник, адвокат, писатель, ведущая «Громадського радіо» Лариса Денисенко.

В числе вопросов к обсуждению: взаимодействие судей и СМИ – кому должна принадлежать инициатива: роль адвоката в формировании позитивного имиджа судебной системы; интерактивное общение – от коммуникационных навыков к привычкам; прозрачность судебной власти – пределы дозволенного; готовность к публичности – требование для всех судей или только для избранных (судей-спикеров)?

Дмитрий Марчуков отметил, что судебно-правовой форум хотелось бы завершить на мажорной ноте (в хорошем смысле этого слова) – и что может быть мажорнее, чем взаимодействие СМИ и судов? Татьяна Малашенкова отметила, что судебное сообщество как никто другой заинтересованно во взаимодействии – они не против критики, но критики конструктивной

Александр Сасевич заявил, что в современном обществе умение эффективно коммуницировать – важнейший навык. Он напомнил о статье 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» о гласности и открытости судебного процесса. К сожалению, появилась определенная категория лиц, которая злоупотребляет этой нормой – это псевдоактивисты, которые нивелируют норму статьи 11 Закона. Александр Сасевич подчеркнул, что в Голландии институт судьи-спикера успешно существует больше 10 лет. Это зерно (украинские «судьи-спикеры») успешно прорастает в национальной судебной системе. По его словам, позитивная динамика в вопросе доверия граждан к суду уже наблюдается. «Судья-спикер» это судья, который не комментирует судебное решение, а переводит его из юридического языка на общедоступный», - определил Александр Сасевич. Также он очертил направления информационной деятельности судебной власти: «новостной» (информация объективная или искаженная, проверены ли источники информации; услышана ли позиция судебной власти), «дискуссионный» (судья не рекомендует своим коллегам участвовать в политических ток-шоу; идти можно на специализированные дискуссии, при участии адвокатов, юристов). Г-н Сасевич констатировал отсутствие судебной журналистики в нашей стране.

В свою очередь судья-спикер ВССУ Владимир Британчук отметил, что неюридические СМИ интересуются судом только в случае наличия «жареных фактов» - то есть особой нагрузки по этому вопросу не ощущает. Две ветви власти так настроили общество против третей (судебной) – что население не интересуют позитивные новости из судов. И с этим необходимо бороться и не только судьям-спикерам. По его мнению, одним из толчков изменений тональности в СМИ станет изменение риторики чиновников. Он вспомнил о случае, когда как-то один из телеканалов брал интервью в руководства, но потом из 40 минутной записи вырезали только одно предложение «Так не должно быть», которое показали в рамках сюжета о взятке в одном из областных судов. «Так вот – так не должно быть», - резюмировал г-н Британчук.