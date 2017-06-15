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На сегодня на Украине создано 413 территориальных общин

15 июня 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

На сегодня на Украине создано 413 объединенных территориальных общин. Об этом, выступая на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации на Украине, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня у нас есть 413 общин, вскоре - еще десятки выборов, процесс (децентрализации - ред.) пошел и никто не остановит», - заявил В.Гройсман.

По его словам, на сегодня финансовых ресурсов на местах достаточно. Он напомнил, что ресурс местных общин увеличено втрое.

«Теперь нужно дать совершенно новый уровень прозрачности использования этих ресурсов и включенности граждан в принятие решения», - отметил премьер-министр.

Он также напомнил, что в этом году правительство выделяет 1,5 млрд грн на поддержку ОТО. «Мы будем работать над тем, чтобы эти средства увеличивать постоянно», - добавил В.Гройсман. Премьер отметил, что в 2017 году выделяется 3,5 млрд грн на региональное развитие Украины.

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