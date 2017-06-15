Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

На сегодня на Украине создано 413 территориальных общин

На сегодня на Украине создано 413 объединенных территориальных общин. Об этом, выступая на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации на Украине, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня у нас есть 413 общин, вскоре - еще десятки выборов, процесс (децентрализации - ред.) пошел и никто не остановит», - заявил В.Гройсман.

По его словам, на сегодня финансовых ресурсов на местах достаточно. Он напомнил, что ресурс местных общин увеличено втрое.

«Теперь нужно дать совершенно новый уровень прозрачности использования этих ресурсов и включенности граждан в принятие решения», - отметил премьер-министр.

Он также напомнил, что в этом году правительство выделяет 1,5 млрд грн на поддержку ОТО. «Мы будем работать над тем, чтобы эти средства увеличивать постоянно», - добавил В.Гройсман. Премьер отметил, что в 2017 году выделяется 3,5 млрд грн на региональное развитие Украины.