Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

От национальных судов к Европейскому суду: участники судебно-правового форума обсудили разные способы защиты права собственности

«Виндикация, реституция, кондикция: актуальные правовые позиции Верховного Суда Украины» – с такой темой в ходе секции «Защита права собственности» V Международного судебно-правового форума выступила советник LCF Юлия Атаманова. Выбор правильного способа защиты нарушенного права – залог победы в суде, ведь в противном случае суд напишет: «неверно избранный способ защиты». По словам г-жи Атамановой виндикация применяется при истребовании имущества невладеющего собственника от владеющего не собственника; кондикция – требование о возврате имущества, полученного вследствие безосновательного обогащения; реституция – возврат сторон недействительной сделки к начальному состоянию. Спикер отметила, что интересной категорией дел сейчас являются иски органов прокуратуры к органам местного самоуправления и признания недействительными договоров, заключенных на основании такого решения – фактически, в таком случае волеизъявление территориальной громады отсутствовало. Являются ли объектом виндикации имущественные права? В одном из постановлений ВСУ говорит, что имущественные права на недвижимость, являющейся объектом строительства (инвестирования) не считаются вещественными правами на чужое имущество потому, что объектом этих прав не является чужое имущество.

По словам Юлии Атамановой, конструкция статьи 1212 Гражданского кодекса Украины (как и в целом норм Главы 83 ГК Украины) свидетельствует о необходимости установления так называемой «абсолютной» безосновательности приобретения (сохранения) имущества не только в момент его приобретения, а и по состоянию на время рассмотрения дела.

Практику рассмотрения споров относительно совместной собственности проанализировала судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, член Высшего совета правосудия Алла Олийнык. «Ни что так не объединяет как совместная собственность», – отметил модератор секции, партнер ESQUIRES Афанасий Карлин, и наоборот – ничто так не разъединяет при необходимости ее раздела. Алла Олийнык отметила, что тема очень широкая, поэтому остановилась на самых спорных вопросах практики ВССУ и ВСУ. В частности, спикер акцентировала внимание на статье 74 Семейного кодекса Украины о праве на имущество женщины и мужчины, которые проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой или в любом другом браке. Судья рассказала о практике ВСУ по этому вопросу, которая сейчас обосновано поменялась. Кроме того, судья рассказала, что нужно судам устанавливать, когда речь заходит об исковой давности.

В свою очередь директор юридического департамента группы компаний «Новые продукты» Александр Петриченко раскрыл тему о возможностях защиты инвестиций в национальных судах. Есть ли надежда на улучшение ситуации? На сегодня существует широкий спектр правовой защиты интересов инвесторов, довольно в детально они прописаны в нормативных актах, Украина присоединилась к многим международным конвенциям о защите прав инвесторов, заключила двусторонние договора по этому вопросу. Что же требуют инвесторы? Защиту форм собственности, прозрачные условия ведения бизнеса, право на справедливую защиту в судах, преодоление коррупции в государственном секторе, понятную и прозрачную налоговую политику государства, условия максимального содействия инвестированию.

Александр Петриченко выделил следующие методы защиты инвестиций: превентивные - на договорном уровне (хорошо прописанные договорные отношения – 80% успешного разрешения любого спора и существенная помощь судебному корпусу при рассмотрении соответствующего дела); судебная защита; неофициальный - с привлечением дипломатических служб; привлечение офиса бизнес-омбудсмена, СМИ, включая социальные сети. Спикер отметил, что инвесторы не очень сильно доверяют судебной системе Украины. Но вина в этом не только судей, но и юристов, адвокатов, которые не очень качественно сопровождают привлечение инвестиций на территорию Украины. Г-н Петриченко призвал работать над ошибками и максимально изменять всеми путями мнение инвесторов относительно защиты их интересов на Украине.

В завершение секции советник ЮФ Asters Дмитрий Шемелин остановился на защите собственности в практике Европейского суда по правам человека, в частности на практике, касающейся Украины. За последние полтора года ЕСПЧ вынес три дела о нарушении статьи 1 Протокола 1 (право собственности): «Дело Кривенького против Украины» о лишении земельного участка; «Дело ООО «Полимерконтейнер» против Украины» о неоднократном нарушении таможней законодательства, которые повторялись несмотря на постоянные судебные отмены (компенсация морального вреда – 3 тыс евро); «Дело Зосимова против Украины» - об изъятии имущества как доказательства в уголовном производстве на значительный срок (компенсация 6 тыс. евро). Что касается общей статистики Европейского суда, то всего за последние полтора года было рассмотрено около 90 дел по статье о праве собственности (около 70 решений вынесено в пользу заявителей).

Секция «Защита права собственности» завершила свою работу.