Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Судебно-правовой форум: А.Архипов обратил внимание на проблемы правопреемственности Укрзализныци

В завершении секции, посвященной банковским спорам, выступил Александр Архипов, старший юрист ЮФ Trusted Advisors. Его доклад был основан на case study: взыскании банком задолженности с ПАО «Укрзализныця» как правопреемника предприятий железнодорожного транспорта. По его словам, однозначная правовая позиция по вопросам правопреемственности (в отношении ДП «Донецкая зализныця»), в разрезе именно банковских споров, пока не сформирована. Докладчик в частности отметил, что ВХСУ было приняло 72 постановления относительно правопреемственности ПАО «Укрзализныця» по обязательствам ДП «Донецкая зализныця», общая сумма исковых требований составила 1,5 млрд грн, в большинстве случаев отправив дело на новое рассмотрение, либо отказавшись признать правопреемственность. А говоря о правовых позициях ВСУ, г-н Архипов обратил внимание, что из постановления ВСУ №3-1586гс16 от 8 февраля 2017 года следует, что правопреемственность в отношении ДП «Донецкая зализныця» не наступила. Докладчик обосновал почему он не может согласиться с подобной правовой позицией и отметил, что как представляется завершение всех процессов, предусмотренных в ходе реструктуризации, связано с завершением АТО, подчеркнув при этом, что перекладывание проблем с Укрзализныцей исключительно на кредиторов выглядит не совсем справедливым.