Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Налоговиков обяжут вести онлайн-реестр рассрочек

Государственная фискальная служба (ГФС) создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте. Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского.

Согласно информации, в соответствии с п. 100.10 ст. 100 Налогового кодекса Министерство финансов разработало проект приказа «Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга».

«Согласно указанному проекту, данный реестр будет размещаться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы, обновление информации будет осуществляться ежедневно и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлениях о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решений», – отмечается в ответе.