Налоговиков обяжут вести онлайн-реестр рассрочек

Государственная фискальная служба (ГФС) создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте. Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского.
Согласно информации, в соответствии с п. 100.10 ст. 100 Налогового кодекса Министерство финансов разработало проект приказа «Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга».
«Согласно указанному проекту, данный реестр будет размещаться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы, обновление информации будет осуществляться ежедневно и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлениях о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решений», – отмечается в ответе.
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