Судебно-правовой форум: банковские юристы рассказали о проблемных вопросах защиты интересов банков в судах

О проблемах, с которыми сталкиваются банки участвуя в судебных процессах за рубежом участникам форума рассказала Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок Альфа-Банка (Украина). Она рассказала с какими делами банкам приходится сталкиваться чаще всего (розыск и взыскание активов, мошенничество, споры, связанные с семейными отношениями и наследованием) и на какие нюансы следует обращать особое внимание. Самой сложной категорией споров она при этом назвала дела о наследовании. Отдельно докладчик остановилась на нюансах исполнения судебных решений за рубежом и особенностях получения ордера о всемирной заморозке активов.
Андрей Пожидаев, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания АО «Ощадбанк» сделал доклад о проблемах защиты прав банка как залогового кредитора при урегулировании проблемной задолженности. Он, в частности, остановился на особенностях статуса банка, как обеспеченного кредитора в делах о банкротстве и возможностях банка остановить производство с признаками фиктивности. А также проанализировал отдельные неоднозначные ситуации, с которыми банки сталкиваются в рамках производств о банкротстве должников.
Обращаясь к коллегам, банковским юристам, Андрей Пожидаев призвал боротьcя с недобросовестными должниками и нарабатывать положительную судебную практику.
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