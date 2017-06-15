Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Судебно-правовой форум: в фокусе внимания – актуальные тренды в банковских спорах

V Международный судебно-правовой форум продолжает работу. Отдельная секция, посвященная анализу актуальных тенденций в сфере разрешения споров с участием банков, проходит под модерированием Валентина Загария, управляющего партнера Spenser & Kauffmann.

Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк сделал обзор судебной практики в делах, которые проистекают из кредитных правоотношений. Докладчик в частности отметил, что один кредитный срок как правило влечет за собой несколько судебных разбирательств, что неизбежно сказывается на загруженности судов. А говоря о подходах ВСУ к формированию своих правых выводов в этой категории дел, г-н Романюк отметил, что судьи стремятся не к формальному пониманию, толкованию и применению законов, но к применению содержательному, с учетом интересов всех сторон правоотношений, поощряя в каждой конкретной ситуации добросовестное поведение и пресекая попытки злоупотребления правом.

Среди актуальных правовых позиций ВСУ докладчик выделил ограничение рассмотрения отдельных кредитных споров третейскими судами, разъяснение отдельных особенностей институтов поручительства и ипотеки, включая возможность обращения внесудебного взыскания на предмет ипотеки.

Отдельные вопросы судебной практики обеспечения исков, которые возникают при рассмотрении споров, связанных с реализацией активов неплатежеспособных банков, проанализировал в рамках своего доклада Роман Фурман, начальник отдела правовой экспертизы и обобщения судебной практики юрдепартамента ФГВФЛ. Он отметил что на большинство активов, переданных Фонду, наложены обременения, что предопределяет большое количество судебных разбирательств в отношении таких активов. А также рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться юристам Фонда – существует проблема с толкование отдельных норм, практика еще окончательно не сформировалась.

Анализ правовых позиций ВСУ в ипотечных спорах был продолжен выступлением Алексея Харитонова, партнера ЮФ ILF. Он сосредоточился на изменении правовых позиций ВСУ в вопросе обращения взыскания на предмет ипотеки. По его наблюдениям, происходит увеличение количества споров о защите активов, причем 45% таких споров связаны с ипотекой. Среди основных проблемных вопросов, которые чаще всего возникали в практике высших судебных инстанций, он назвал способы обращения взыскания на предмет ипотеки, подведомственность споров с регистраторами определение стоимости, прекращение ипотеки.

Говоря о правовых позициях обращения взыскания на предмет ипотеки Алексей Харитонов обратил внимание на изменение подходов к признанию права собственности на предмет ипотеки в внесудебном порядке. А также проанализировал особенности определения начальной стоимости ипотеки – по его наблюдениям, с этим вопросом у судов возникают сложности и представляется необходимым принятие отдельного разъяснения. Среди правовых позиций касательно прекращения ипотеки Алексей Харитонов рассказал о ситуациях, связанных с ликвидацией должника, пропуском кредитором сроков исковой давности или непредъявлением исполнительного документа к исполнению – соответствующие правовые заключения были приняты ВСУ в 2016-17 гг.

Подробней о внесудебном порядке обращения взыскания на предмет ипотеки участникам Форума рассказал Алексей Прудкий, юрист ЮФ AVELLUM. Причинами популярности этого инструмента он назвал оперативность, невысокую стоимость и относительную простоту, отметив одновременно присущие ему риски: обжалование регистрационных действий, прекращение основного обязательства и невозможность взыскания части задолженности, не покрытого ипотекой. При этом по словам докладчика наблюдается изменение подходов судов и все чаще применяется подход, согласно которому основное обязательство прекращается только в том случае, если оно было полностью исполнено вследствие внесудебного обращения взыскания.