Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Замминистра юстиции А.Вишневский подал в отставку

15 июня 2017 года Источник:Українські Новини

Заместитель министра юстиции Андрей Вишневский подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«В связи с кардинальным отличием определяющих ценностных ориентиров, различным видением целей и средств государственной правовой политики, реформирования органов юстиции, дальнейшего развития системы бесплатной правовой помощи, а также потерей взаимного доверия с министром юстиции Украины Павлом Петренко прошу освободить меня от должности заместителя министра юстиции Украины», - написал А.Вишневский.

Он также обнародовал копию своего заявления об отставке от 15 июня.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

эх 15 июня 2017 года 15:50 #

Биолог, юрист, адвокат без работы, начальник бпп, лишен адв. свидетельства, за что президент наградил засл.юрис, а км. наградил зам. мю, и наконец безработный.
Кто он, чей он и за какие заслуги так быстро подняли и ещё быстрей опустили ?

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1016) от 13/06/17 Свежий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

Разделить на следствие

Тема номера:

Вещные ценности

Частная практика

Отчет окончен

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Практикум: "Легализация StartUp"

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

LEMAN International Law Group объявляет конкурс

Kyiv Legal Tech Hackathon

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом