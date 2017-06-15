Замминистра юстиции А.Вишневский подал в отставку

Заместитель министра юстиции Андрей Вишневский подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«В связи с кардинальным отличием определяющих ценностных ориентиров, различным видением целей и средств государственной правовой политики, реформирования органов юстиции, дальнейшего развития системы бесплатной правовой помощи, а также потерей взаимного доверия с министром юстиции Украины Павлом Петренко прошу освободить меня от должности заместителя министра юстиции Украины», - написал А.Вишневский.
Он также обнародовал копию своего заявления об отставке от 15 июня.
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