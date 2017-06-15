Сегодня 19 июня 2017 года, 01:06

Защита права собственности осуществляется во всех судебных юрисдикциях, а когда национальные инструменты исчерпаны – дело за Евросудом, - Афанасий Карлин, партнер ESQUIRES

Начала работу параллельная секция «Защита права собственности» V Международного судебно-правового форума. Модератором секции выступает партнер ESQUIRES Афанасий Карлин. По его словам, защита бизнеса очень важна в нынешних реалиях. Г-н Карлин отметил, что Министерство юстиции Украины эффективно реализовало реформу системы регистрации: среднестатистические граждане и бизнес получили возможность быстро регистрировать бизнес, но с другой стороны активизировалась деятельность рейдеров. Реформа уже подвергалась изменениям (в части принципа экстерриториальности). Афанасий Карлин поделился, что защита права собственности осуществляется во всех юрисдикциях: уголовной, гражданской, хозяйственных судах. «Когда все механизмы защиты прав исчерпаны – впору обращаться в Европейский суд по правам человека», - отметил модератор.

На вопросе борьбы с рейдерством остановился судья, секретарь Первой судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины Валерий Картере. Он раскрыл актуальную практику рассмотрения споров, возникающих из корпоративных правоотношений. Наибольшее количество дел в этой категории рассматривает Хозяйственный суд Киева. На фоне общего количества уменьшения дел, корпоративные дела демонстрируют тенденцию к увеличению. В 2016 году ВХСУ пересмотрел больше дел, чем в прошлом, но отмененных решений нижестоящих инстанций – меньше. Рейдеров образно судья поделил на тех, кто имеет долю общества (участник общества) и тех, кто не имеет отношения к обществу, но получает документы, на основании которых регистрирует право распоряжения имуществом, в том числе корпоративными правами, осуществляет ряд регистрационных действий. Хозяйственный суд стал в этом контексте эффективными арбитром – достаточно быстро можно признать решения недействительными. Более детально г-н Картере остановился на вопросе запрета регистрационных действий. По его словам, в хозяйственном судопроизводстве вводится новая категория дел – дела по спорам между хозяйственными обществами и их должностными лицами о возмещении убытков. По состоянию на 15 июня 2017 года в производстве хозяйственных судов находится 12 дел о возмещении убытков, причиненных хозяйственному обществу его должностным лицом.

В свою очередь судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина акцентировала на особенностях ограничения права собственности во время уголовного производства. Право собственности - это одно из основоположных прав человека, но теперь оно не абсолютное. Законодательство выписано, так, что ограничение права собственности должно осуществляться только под судебным контролем, но если бы этот принцип соблюдался, то едва ли эту тему ныне вынесли на обсуждение. Если проанализировать нынешнюю процедуру уголовного процесса, то гражданский иск уже не очень «вписывается» в концепцию уголовного производства. Г-жа Каныгина отметила, что такие производства открывались, но потом все же закрывались. Европейский суд по правам человека соглашается с тем, что ограничения права собственности может иметь место, но нужно обращать внимание на баланс интересов. Этот баланс должны соблюдать все участники процесса, но в первую очередь – суд.