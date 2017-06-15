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Правительство предлагает ввести обязательное для всех декларирование доходов и расходов

15 июня 2017 года Источник:ДЕЛО

Кабинет министров предлагает в 2019-2020 годах ввести всеобщее декларирование физлиц о доходах и расходах. Также предлагают перейти к налоговому контролю с использованием непрямых методов за соответствием доходов и расходов граждан. Об этом свидетельствует бюджетная резолюция на следующие три года, которую вчера одобрило правительство.

Кроме того, правительство предлагает с 2018 года ввести единый счет для уплаты налогов и сборов, а также перейти к подаче единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физических лиц.

Приоритетами на следующий год также являются создание Службы финансовых расследований, имплементация в налоговое законодательство плана действий BEPS и повышение эффективности налогового администрирования. Также постепенно правительство намерено приблизить ставки акцизного налога на табачные изделия к уровню, который предусмотрен директивой с Евросоюзом.

Напомним, вчера Кабинет министров на своем заседании одобрил основные направления бюджетной политики сразу на три года (2018-2020 гг.). Согласно прогнозу правительства экономика за три года вырастет на 11%, инфляция уменьшится до 5%. Это, по словам министра финансов Александра Данилюка, консервативный сценарий. Государственный долг снизится с 66,8% до 55% от ВВП, а дефицит бюджета — с 3% до 2% от ВВП.

Правительство также определило, какие реформы будет финансировать в течение ближайших трех лет. Это в первую очередь реформа медицины, земельная и пенсионная реформы, а также изменения в налоговой системе и децентрализация.

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Комментарии:»

Правильно! 15 июня 2017 года 18:14 #

Родился - подай декларацию!
Кажый и стар и млад, и пенсионер 90-то летний и шизофреник и косой и кривой должен подать электронную декларацию. Лучше ежеквартально!

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