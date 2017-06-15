Сегодня 19 июня 2017 года, 01:07

Судебно-правовой форум: эксперты обсудили актуальные вопросы уголовной ответственности

В фокусе обсуждения участников V Международного судебно-правового форума вопросы уголовной ответственности. Как отметил модератор секции партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк, задавая тон обсуждению, тот факт, что на нынешнем процессуальном этапе судебной реформы системная коррекция Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) не предусмотрена, с лихвой компенсируется количеством точечных законодательных изменений, которые были внесены в не так давно принятый Кодекс.

Правда, не все нововведения УПК, принятого в 2012 году, были реализованы. Как известно, до сих пор не начало свою работу Государственное бюро расследований, а также не введены в эксплуатацию нормы относительно уголовных проступков. На реалиях и перспективах введения последнего института остановился в своем выступление Владимир Британчук, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Он подчеркнул, что за последние пять лет народные депутаты так и не сумели подкрепить процессуальный закон соответствующими материальными изменениями. Но вполне возможно, в случае с введением в отечественный уголовный процесс уголовных проступков законодатели, как говорят, «бежали впереди паровоза», поскольку большинство европейских государств уже отказались от практики разграничениям уголовных правонарушений на преступления и проступки. На этот факт обратила внимание в своем заключении и Венецианская комиссия, которая не так давно анализировала одну из отечественных законодательных инициатив относительно уголовных проступков. По убеждению г-на Британчука, введение уголовных проступков (в том виде, в котором это уже предлагалось законодателями сделать) существенно переформатирует Уголовный кодекс Украины и значительно утяжелит его. Поэтому нужно более тщательно поработать над качеством юридической техники при реализации данного института.

В свою очередь адвокат Ярослав Зейкан сосредоточился на проблемах применения результатов негласных следственных (розыскных) действий в судебном процессе. Он выразил убеждение, что Украина это «полицейское государство». Ведь нормами уголовного процессуального законодательства предусмотрен достаточно простой, практически, автоматический, порядок открытия уголовного производства: инициировать открытие уголовного «дела» может каждый, после чего любой гражданин Украины, независимо от статуса и должностного положения, может стать объектом негласных следственных действий, и на этом этапе досудебного расследование может быть много злоупотреблений.

Уголовно-правовой стадии корпоративных конфликтов посвятил свой доклад Владимир Рудниченко, старший юрист МЮФ Integrites. В частности, он назвал цели инициирования уголовного производства в этом случае: влияние на участника (руководителя); проверка реакции компании на давление; проверка финансовой способности; наложение ареста на имущество; недружественное поглощение бизнеса; захват предприятия.

Проблематику уголовной ответственности за вынесение судьями заведомо неправосудных решений сквозь призму украинских реалий и международного опыта раскрыл в своем выступлении Богдан Монич, судья Житомирского апелляционного административного суда, заместитель председателя Совета судей Украины. Говоря о дискуссиях относительно целесообразности статьи 375 УК Украины, которые ведутся в юридическом сообществе, г-н Монич подчеркнул: говорить об упразднении указанной нормы нецелесообразно, поскольку в соответствии с европейскими стандартами уголовная ответственность судьи за принятое решение возможна. Альтернативы правоприменительной деятельности не существует. «Судьям и участникам процесса не стоит бояться производств по статье 375 УК Украины, поскольку практика показывает, что более 90% таких дел не имеют судебной перспективы», - констатировал спикер.

В свою очередь следственный судья Подольского районного суда г. Киева Владимир Гребенюк рассказал о судебной практике применения статьи 206 УПК Украины, которая устанавливает общие обязанности судьи по защите прав человека, и которую многие адвокаты считают «мертвой» нормой. Г-н Гребенюк озвучил следующую статистику: за последние почти пят лет по указанной статье было принято 591 решение, из которых только 18 были предметом апелляционного рассмотрения. Следственный судья детально остановился на практике применения указной нормы столичными судами, подчеркнув, что судебная практика по этому вопросу досрочно неоднозначная.

Завершающим аккордом обсуждения стало выступление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Крикуна-Труш, который акцентировал внимание на проблемных вопросах разграничения компетенции в свете создания новых органов досудебного расследования. Как отмечалось, запрет поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования, который содержится в части 5 стать 36 УПК, на практике очень часто нарушается.