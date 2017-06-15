Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Изменения в законодательство относительно перезагрузки НАПК могут уничтожить е-декларирование - Н.Корчак

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что законодательные инициативы по «перезагрузке» НАПК могут уничтожить работу Агентства, а также систему электронного декларирования. Об этом она сегодня сказала журналистам.

«Есть более глубинная проблема, которую надо решать. Это проблема этих законодательных инициатив по поводу нашей перезагрузки. Потому что вся система электронного декларирования и вся работа Национального агентства будет уничтожена под таким прикрытием. И это как раз та ситуация, когда мы не должны сойти с пути антикоррупционных реформ», - отметила председатель НАПК.

Н.Корчак отметила, что дискредитация НАПК началась с нового года. По ее мнению, это целенаправленная политика для того, чтобы уничтожить Агентство.

«Именно я блокирую те решения, которые являются незаконными. И именно я не принадлежу ни к одной политической силе и никто на меня не может оказывать давление. На сегодня все, что происходит, это возможность узурпации власти управляемыми от правительства людьми», - сказала она.