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Семейным фермерским хозяйствам могут разрешить покупку до тысячи гектаров

15 июня 2017 года Источник:УНИАН

Правительство Украины в рамках земельной реформы рассматривает возможность не только разрешить покупку гражданами Украины до 200 га земли, но и возможность покупки до 1 тыс. га земли семейным фермерским хозяйствам. Об этом заявил глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при Кабинете министров Даниэль Билак на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

«Существует много спекуляций по земельной реформе. Я могу рассказать, что планирует правительство. Быстро суммирую: 200 га земли для граждан Украины. Премьер-министр пошел на компромисс, и, вероятно, будет дополнение к законопроекту, которое позволит покупать до 1 тыс. га земли фермерским хозяйствам, которыми владеют семьи», - сказал Д.Билак.

По словам г-на Билака, земельная реформа не дестабилизирует бизнес-модель агрохолдингов, поскольку они продолжат сотрудничество с теми же собственниками земли, с которыми сотрудничают на данный момент. При этом либерализация земельного рынка позволит привлечь значительные инвестиции в экономику государства, а гражданам - свободно распоряжаться своей землей. Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что, согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га.

Отметим, что на Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховный Совет продлил его действие до конца 2017 года. В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

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