Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

В Киеве проходят обыски по делу экс-зампредседателя НАПК Р.Радецкого

В Киеве проходят обыски по делу бывшего заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого. Так, утром стало известно, представители правоохранительных органов проводили обыск в рабочем кабинете г-на Радецкого в НАПКе, позже СМИ сообщили об обысках по адресу ул. Белорусская, 30. В Национальной ассоциации адвокатов Украины и в Совете адвокатов г.Киева озвучили официальную позиции относительно обысков.

«НААУ и Совет адвокатов г.Киев в соответствии с законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» уведомлены о проведении обысков у бывшего заместителя председателя НАПК, адвоката Руслана Радецкого. Следственные действия проводятся в присутствии членов Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при НААУ и Совета адвокатов г.Киева с целью соблюдения особенностей процессуального статуса адвоката», - отметили в НААУ.

Как прокомментировали в НААУ, в Едином реестре адвокатов Украины содержится информация об адвокате Радецком Р.С., свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № 3265 от 27.03.2008 года выдано КМДКА от 27.03.2008 года на основании решения Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии 18-30-18. Известно, что адвокат г. Киева Руслан Радецкий вернул оригинал своего свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по адресу ул. Белорусская, 30 Оригинал документа найден при обысках, которые происходят сегодня.

Как заявляет Совет адвокатов г.Киева и квалификационно-дисциплинарная комиссия г.Киева, именно в КДКА г.Киева должны быть переданы все документы в отношении адвокатов столицы за прошлые годы. Однако, от КМ КДКА ни одного документа новые полномочные органы адвокатского самоуправления столицы не получили. Найденный оригинал свидетельства адвоката Радецкого является доказательством того, что документы не передавались должным образом.

Вместе с тем, для того, чтобы охарактеризовать правомерность получения этого свидетельства, еще не достаточно фактов. Надеемся, что документы, которые были основанием для выдачи такого свидетельства, будут дальше исследоваться в ходе следствия. Подчеркиваем, что свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью было выдано в 2008 году, когда действовал другой закон «Об адвокатуре». С января 2013 года на основании нового профильного закона Совет адвокатов Украины ведет Единый реестр адвокатов Украины и отвечает как за достоверность данных реестра, так и документов, на основании которых происходит регистрация адвокатов в ЕРАУ.