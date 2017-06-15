Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Минфине рассказали, как Украина за три года планирует погасить долг в 14 млрд долл. США

15 июня 2017 года Источник:УНИАН

Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере 14 миллиардов долларов в 2017-2019 годах, 11 миллиардов из которых нужно будет выплатить из государственного бюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

«Ключ к выплате - это выход на рынок на благоприятных условиях. Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью. Очевидно, что получить благоприятные условия можно только в том случае, если ты показываешь прогресс в имплементации реформ, прогрессе в программе сотрудничества с МВФ. Это не значит, что МВФ не стоит упоминания. Просто мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать внутри страны… Я верю в этот позитивный путь. Прогресс в сотрудничестве с МВФ станет хорошей точкой входа на рынок заимствований. Конечно, выплаты по долгам - это проблема, но процесс управляем», - сказал министр.

Как стало известно ранее, Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов. Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а из его общего объема 70% составляют валютные займы. Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 миллиарда долларов, или на 4,7%, – до 74,31 миллиарда долларов США по состоянию на 30 апреля.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Только, 15 июня 2017 года 15:10 #

почему-то никто из власть имущих не упоминает, что расплачиваться по евродолгам придётся землёй. Поэтому и давить европа, чтобы быстрей землю сельхозназначения пустили в оборот...

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1016) от 13/06/17 Свежий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

Разделить на следствие

Тема номера:

Вещные ценности

Частная практика

Отчет окончен

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • integrites
Пресс-релизы

Практикум: "Легализация StartUp"

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

LEMAN International Law Group объявляет конкурс

Kyiv Legal Tech Hackathon

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом