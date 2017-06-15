Сегодня 19 июня 2017 года, 01:08

В Минфине рассказали, как Украина за три года планирует погасить долг в 14 млрд долл. США

Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере 14 миллиардов долларов в 2017-2019 годах, 11 миллиардов из которых нужно будет выплатить из государственного бюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

«Ключ к выплате - это выход на рынок на благоприятных условиях. Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью. Очевидно, что получить благоприятные условия можно только в том случае, если ты показываешь прогресс в имплементации реформ, прогрессе в программе сотрудничества с МВФ. Это не значит, что МВФ не стоит упоминания. Просто мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать внутри страны… Я верю в этот позитивный путь. Прогресс в сотрудничестве с МВФ станет хорошей точкой входа на рынок заимствований. Конечно, выплаты по долгам - это проблема, но процесс управляем», - сказал министр.

Как стало известно ранее, Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов. Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а из его общего объема 70% составляют валютные займы. Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 миллиарда долларов, или на 4,7%, – до 74,31 миллиарда долларов США по состоянию на 30 апреля.