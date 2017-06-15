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ГФС разоблачила схему отмывания денег с использованием криптовалют

15 июня 2017 года Источник:epravda.com.ua

Правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По словам первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, в рамках расследования было установлено группу лиц, которая путем обмана завладевала чужими деньгами в особо крупных размерах, а также осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

Он отметил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.

«Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки», - говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

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